Астанчанин погиб в жутком ДТП

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Водитель погиб в результате столкновения двух автомобилей и автобуса в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло вечером 20 марта на пересечении улиц Кошкарбаева и Жумабаева.

20 марта текущего года в 20:30 часов на пересечении улиц Кошкарбаева и Жумабаева, произошло дорожно-транспортное

"В результате водитель автомашины марки "Тойота" скончался на месте. По данному факту начато досудебное расследование.

Департамент полиции столицы предупреждает быть максимально внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать ПДД", - прокомментировали в ДП Астаны.