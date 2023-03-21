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newtimes.kz Сегодня, 02:15
53
Сегодня, 02:15
53
Фото: newtimes.kz

Астанчанин погиб в жутком ДТП

Водитель погиб в результате столкновения двух автомобилей и автобуса в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло вечером 20 марта на пересечении улиц Кошкарбаева и Жумабаева.

20 марта текущего года в 20:30 часов на пересечении улиц Кошкарбаева и Жумабаева, произошло дорожно-транспортное 

"В результате водитель автомашины марки "Тойота" скончался на месте. По данному факту начато досудебное расследование.
Департамент полиции столицы предупреждает быть максимально внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать ПДД", - прокомментировали в ДП Астаны.

 
 
 
 
 
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Публикация от Астана Сергек 24/7 (@astana_sergek)

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Сегодня, 02:15
53
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