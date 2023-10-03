Астанчане возмущены строительством кинотеатра возле Дворца школьников

Педагоги и родители воспитанников столичного Дворца школьников имени Аль-Фараби в Астане бьют тревогу. Вплотную к зданию детского творчества частники собираются строить развлекательное заведение, нарушая правила безопасности. Корреспондент BaigeNews.kz попытался разобраться в ситуации.

Посетители и сотрудники дворца каждый день вынуждены кружить вокруг здания, чтобы найти место для парковки. Родителям приходится высаживать детей прямо на дороге или оставлять машину подальше и пешком вести ребенка.

"Дело в том, что вся территория рядом с Дворцом школьников продана акиматом частному лицу под строительство кинотеатра. И мы, педагоги, и родители учащихся теперь не имеем возможность парковаться. Кинотеатр планируется строить в метре от дворца. Перекрывается проезд пожарной машины, скорой помощи", - делятся педагоги учреждения.

Педагоги дома творчества и родители воспитанников настроены серьезно и неоднократно обращались в службу iKomek, но безрезультатно. После этого они написали письмо акиму Астаны.

"Если нас не услышат, то мы будем писать Президенту. Мы надеемся, что это строительство остановят, потому что такого заведения возле образовательного учреждения не должно быть", - добавляют возмущенный педагог.

Поддержала коллегу и руководитель Отдела ИЗО Роза Сейтжанова.

"На территории нашего дворце не должно быть никаких развлекательных заведений. Здесь же дети приходят заниматься, обучаться. Это вообще неуместно. И парковку всю занимают. Утром едем на работу и не знаем, найдем ли место, где поставить машину", - сказала она.

Свое мнение высказали и родители, которые привозят детей на кружки во Дворец школьников.

"Считаю строительство кинотеатра на парковке Дворца школьников абсолютно нецелесообразным. Однозначно, в центре, где обучается столько детей, нужно много парковочных мест, как для преподавателей, так и для родителей. Если там будет кинотеатр, скорее всего будут постоянные транспортные коллапсы по проспекту Тауелсиздик. Когда сначала акимат говорит о нехватке парковок по городу и о надобности строительства многоуровневых крытых паркингов, а потом забирает у Дворца школьников отличную парковку, выглядит, честно говоря, как заговор какой-то против народа. Как всегда, удобство всем, только не жителям", - возмутилась астанчанка Алия Идрисова, которая водит дочь во дворец на два разных кружка четыре раза в неделю.

Иззат Искаков тоже привозит своего ребенка во Дворец школьников на личном автомобиле и постоянно сталкивается с нехваткой места возле учреждения.

"Как можно закрыть парковку возле Дворца школьников? Это большое учреждение, там всегда много машин. Теперь, когда негде припарковаться, создаются заторы на въезде в парковочную территорию и помехи движению транспорта", - высказался он.

На официальный запрос корреспондента BaigeNews.kz об этой проблеме акимат готовил ответ больше недели. Но новости сообщили хорошие.

Во-первых, в акимате подтвердили, что земельный участок находится в частной собственности и по проекту детальной планировки предусматривается строительство кинотеатра. Однако, по информации ведомства, эти планы могут изменить.

"В настоящее время поступило заявление от ГУ "Аппарат акима района "Алматы" города Астаны" в части изменения целевого назначения обьекта со строительства кинотеатра с паркингом по ПДП на благоустройство парковочных мест. По итогам координацинного совета будет принято решение", - говорится в ответе на запрос.

В акимате уточнили, что координационный совет состоится в эту пятницу. После этого будет дана рекомендация, затем готовится протокол и в конце должно выйти постановление акима. Тогда этот вопрос можно будет считать закрытым.