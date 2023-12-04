Астанчане устроили концерт и пляски в честь газификации их ЖК

Несколько крупных жилых комплексов в Астане перевели на газовое отопление. В честь этого жильцы одного из них устроили во дворе концерт с танцами, передаёт BaigeNews.kz.

Ролик о том, как радуются люди, появился в соцсетях.

"На кадрах жители столичного ЖК "Будапешт". Они устроили праздник, сравнимый по масштабу, разве что, с Наурызом - все потому, что к дому подключили газ. Жильцы ждали этого, как минимум, два года", - говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось о том, что в Астане завершено строительство и начат поэтапный запуск городского "газового кольца".