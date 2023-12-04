Астанчане устроили концерт и пляски в честь газификации их ЖК
Сегодня, 20:02
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Сегодня, 20:02Сегодня, 20:02
133Фото: пресс-служба акимата Астаны
Несколько крупных жилых комплексов в Астане перевели на газовое отопление. В честь этого жильцы одного из них устроили во дворе концерт с танцами, передаёт BaigeNews.kz.
Ролик о том, как радуются люди, появился в соцсетях.
"На кадрах жители столичного ЖК "Будапешт". Они устроили праздник, сравнимый по масштабу, разве что, с Наурызом - все потому, что к дому подключили газ. Жильцы ждали этого, как минимум, два года", - говорится в подписи к видео.
Ранее сообщалось о том, что в Астане завершено строительство и начат поэтапный запуск городского "газового кольца".
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