В Астане ряд ЖК перевели на центральное газоснабжение

В Астане в рамках газификации столицы завершено строительство и начат поэтапный запуск городского "газового кольца", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Данный проект, как отметили в акимате, позволит обеспечить надежным газоснабжением потребителей города.

"Благодаря реализации проекта с автономных котельных на центральное газоснабжение были подключены многоквартирные жилые комплексы "Будапешт", "Cosmic City", "Family Town".

Также в ближайшее время будет подключен ЖК "Куршевель". Жители данных домов не раз обращались с просьбой перевести ЖК на центральное газоснабжение в акимат города. Использование природного газа позволит значительно снизить оплату за отопление для жильцов, а также решит вопрос с возникающими проблемами поставки сжиженного нефтяного газа", - отметили в акимате.