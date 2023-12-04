В Астане ряд ЖК перевели на центральное газоснабжение
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане в рамках газификации столицы завершено строительство и начат поэтапный запуск городского "газового кольца", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Данный проект, как отметили в акимате, позволит обеспечить надежным газоснабжением потребителей города.
"Благодаря реализации проекта с автономных котельных на центральное газоснабжение были подключены многоквартирные жилые комплексы "Будапешт", "Cosmic City", "Family Town".
Также в ближайшее время будет подключен ЖК "Куршевель". Жители данных домов не раз обращались с просьбой перевести ЖК на центральное газоснабжение в акимат города. Использование природного газа позволит значительно снизить оплату за отопление для жильцов, а также решит вопрос с возникающими проблемами поставки сжиженного нефтяного газа", - отметили в акимате.
Также проект обеспечил подведение сетей высокого давления к газовым тепловым станциям "Туран", "Юго-Восток", жилым массивам "Уркер" ("Ильинка"), "Пригородный", "Ондирис", "Кирпичный".
Самое читаемое
- Двухлетняя девочка-вундеркинд попала в Книгу рекордов Гиннесса
- Меньше времени проводить на свежем воздухе в воскресенье советуют алматинцам
- Проблему моста спустя почти 100 лет решили для сельчан в Акмолинской области
- Зарезал собственного сына: убийство в Шымкенте прокомментировали в полиции
- Считавшийся погибшим при пожаре в алматинском хостеле парень оказался живым