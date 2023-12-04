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В Астане ряд ЖК перевели на центральное газоснабжение

Сегодня, 17:03
АВТОР
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domtepla.kz Сегодня, 17:03
Сегодня, 17:03
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Фото: domtepla.kz

В Астане в рамках газификации столицы завершено строительство и начат поэтапный запуск городского "газового кольца", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Данный проект, как отметили в акимате, позволит обеспечить надежным газоснабжением потребителей города.

"Благодаря реализации проекта с автономных котельных на центральное газоснабжение были подключены многоквартирные жилые комплексы "Будапешт", "Cosmic City", "Family Town".

Также в ближайшее время будет подключен ЖК "Куршевель". Жители данных домов не раз обращались с просьбой перевести ЖК на центральное газоснабжение в акимат города. Использование природного газа позволит значительно снизить оплату за отопление для жильцов, а также решит вопрос с возникающими проблемами поставки сжиженного нефтяного газа", - отметили в акимате.

Также проект обеспечил подведение сетей высокого давления к газовым тепловым станциям "Туран", "Юго-Восток", жилым массивам "Уркер" ("Ильинка"), "Пригородный", "Ондирис", "Кирпичный".

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