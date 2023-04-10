Астанчанам вернут незаконно начисленные деньги за тепло и электричество

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Жителям Астаны вернут незаконно начисленные средства АО "Астана-РЭК" и ТОО "Астанаэнергосбыт", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

Ранее в Комитете по регулированию естественных монополий Миннацэкономики РК инициировали проверку после множественных обращений астанчан на завышенные счета за электричество и тепло в декабре. Тарифы базовых субъектов-монополистов при этом не повышались и оставались на уровне ранее утверждённых.

"Из-за ненадлежащей организации приёма-передачи данных от энергоснабжающей организации некорректно начислялись объёмы потреблённой электроэнергии. Многим астанчанам производилось среднесуточное начисление объёмов. Тем самым нарушались требования статьи 488 Гражданского кодекса о проведении оплаты энергии за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с показателями приборов учёта. В результате жителям города приходили огромные счета", — сообщили в генеральной прокуратуре.

Чтобы разобраться, граждане вынуждены были "обивать пороги" АО "Астана-РЭК" и ТОО "Астанаэнергосбыт".

Учитывая нарушение прав горожан, городская прокуратура внесла в Комитет по регулированию естественной монополий акт надзора.

"Уполномоченному органу необходимо рассмотреть вопрос о проведении проверки субъектов, допустивших необоснованное начисление за электроэнергию. При выявлении нарушений принять предусмотренные законом меры реагирования. В настоящее время АО "Астана-РЭК" произвело перераспределение объёмов электроэнергии нескольким десяткам тысяч абонентов. Работа по корректировке начислений продолжается и контролируется прокуратурой", — говорится в сообщении.

Указывается также, что при нарушении прав потребителей в части завышенных счетов за электричество граждане и организации могут самостоятельно обращаться в городской департамент по регулированию естественных монополий.