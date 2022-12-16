Астанчанам из-за техсбоя выставили завышенные счета за электроэнергию

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Завышенные счета за электроэнергию, которые пришли жителям Астаны, объяснили в ТОО "Астанаэнергосбыт", передаёт BaigeNews.kz.

В компании сообщили, что АО "Астана-РЭК" начало исполнять функции по обслуживанию многоквартирного жилого фонда, а именно, снятие показаний приборов учёта электроэнергии, принятие на коммерческий учёт электросчётчиков и т.д. На сегодня продолжается процесс передачи функций от "Астанаэнергосбыт" к "Астана-РЭК". Последняя приняла более половины абонентов Астаны.

"По информации "Астана-РЭК", в связи с техническим сбоем произошло некорректное начисление объёмов потреблённой электроэнергии за ноябрь 2022 года и, как следствие, абонентам выставлены завышенные счета. Пинимаются меры по решению пробемы с последующим проведением корректировок, которые отразятся в квитанциях за следующий месяц", - заверили в "Астанаэнергосбыт".