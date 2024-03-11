Астанчан призывают присоединиться к акции "Час Земли"

23 марта состоится международная экологическая акция "Час Земли". Присоединиться к ней призывают жителей Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.

Акция будет проводиться с 20:30 до 21:30. Принять в ней участие можно, выключив свет и бытовые электроприборы в названное время в знак неравнодушия к будущему планеты.

"Час Земли" - ежегодное международное событие, проводимое под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF), в котором принимает участие более двух миллиардов человек со всего мира. Цель акции - привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

В Астане акцию наряду с госорганами и подведомственными организациями поддержат торгово-развлекательные центры, крупные спортивные комплексы и субъекты бизнеса.