Астанчан призывают присоединиться к акции "Час Земли"
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23 марта состоится международная экологическая акция "Час Земли". Присоединиться к ней призывают жителей Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.
Акция будет проводиться с 20:30 до 21:30. Принять в ней участие можно, выключив свет и бытовые электроприборы в названное время в знак неравнодушия к будущему планеты.
"Час Земли" - ежегодное международное событие, проводимое под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF), в котором принимает участие более двух миллиардов человек со всего мира. Цель акции - привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.
В Астане акцию наряду с госорганами и подведомственными организациями поддержат торгово-развлекательные центры, крупные спортивные комплексы и субъекты бизнеса.
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