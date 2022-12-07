Астана вошла в ТОП-5 антирейтинга городов с самым грязным воздухом в мире

Фото: рixabay

В пятерку городов с самым загрязненным в мире воздухом вошла столица Казахстана. Таковы данные компании по контролю качества воздуха IQAir. Собственно, нависший над городом смог стал тому бесспорным доказательством. Если верить специалистам, в некоторых районах Астаны атмосфера не то что нездоровая, а даже опасная, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Аналитики портала сообщают, концентрация загрязнителя PM2,5 в воздухе превысила сегодня годовое нормативное значение ВОЗ. Причем более чем в 26 раз. Как результат, в рейтинге городов с самым грязным воздухом Астана заняла пятое место. Перед нами по два города из Пакистана и Индии. К слову, в Казгидромет смог над столицей объясняют отсутствием ветра.

"6 декабря в Астане были объявлены неблагоприятные метеорологические условия, это сочетание краткосрочных таких факторов как штиль или слабый ветер, туман, инверсия, которые способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха", - сообщила пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Измагулова.

При этом побороться со смогом здесь и сейчас практически невозможно, считают отечественные экологи. По словам Елены Полянцевой, если способные на это технологии и существуют за рубежом, то при столичном морозе вряд ли сработают как надо. Единственный шанс – долгосрочный план.





"Конечно, это газификация, конечно, это бензин стандарта евро-5. То есть это какие-то реально конкретные действия, которые могли бы значительно уменьшить токсическое воздействие смога на человека", - прокомментировала эколог Елена Полянцева.

А пока, чтобы уберечь организм от отравления в такие хмурые дни, специалисты советуют носить на улице медицинские маски, а в домах не открывать окна. Экологи напоминают, даже несколько дней пребывания в особо загрязненной среде могут спровоцировать обострение и появление серьезных заболеваний.