"Астана" проиграла в ключевом матче группы Лиги Конференций

"Астана" в матче группового этапа Лиги Конференций проиграла домашнюю игру загребскому "Динамо", передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

C первых минут игра была открытой, обе команды создавали моменты, спасать приходилось Йосипу Чондричу. Эльхан Астанов в одной из атак заработал пенальти, но Дембо Дарбо не смог переиграть вратаря соперника, после чего он не реализовал еще ряд возможностей, до перерыва отличную возможность забить упустил и Ян Вороговский. На старте второй половины хорваты задавили соперника, Чондрич отбивался, но Александр Марочкин скинул мяч на ногу Габриелу Видовичу, тот низом пробил четко. Григорий Бабаян выпустил Марина Томасова и Абата Аймбетова, однако большого импульса игре астанчан впереди они не дали. Душан Йованчич и вовсе оставил казахстанский клуб в меньшинстве, почти сразу Такуро Канэко с линии штрафной ударил под перекладину ворот Чондрича — 0:2.

15 декабря "Астана" на выезде встретится с чешской "Викторией".