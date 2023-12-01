"Астана" проиграла в ключевом матче группы Лиги Конференций
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
"Астана" в матче группового этапа Лиги Конференций проиграла домашнюю игру загребскому "Динамо", передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
C первых минут игра была открытой, обе команды создавали моменты, спасать приходилось Йосипу Чондричу. Эльхан Астанов в одной из атак заработал пенальти, но Дембо Дарбо не смог переиграть вратаря соперника, после чего он не реализовал еще ряд возможностей, до перерыва отличную возможность забить упустил и Ян Вороговский. На старте второй половины хорваты задавили соперника, Чондрич отбивался, но Александр Марочкин скинул мяч на ногу Габриелу Видовичу, тот низом пробил четко. Григорий Бабаян выпустил Марина Томасова и Абата Аймбетова, однако большого импульса игре астанчан впереди они не дали. Душан Йованчич и вовсе оставил казахстанский клуб в меньшинстве, почти сразу Такуро Канэко с линии штрафной ударил под перекладину ворот Чондрича — 0:2.
15 декабря "Астана" на выезде встретится с чешской "Викторией".
Самое читаемое
- Эксперты предупредили казахстанцев о возможных рисках при покупке китайских автомобилей
- Лошадь в легковушке перевозил житель ВКО
- Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023
- В Актюбинской области педагог взяла кредит, чтобы купить диплом
- Избивают и наказывают: подросток позвонил в полицию и рассказал о насилии в Алматы