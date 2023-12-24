"Астана" проиграла "Автодору" в матче Единой лиги ВТБ
Сегодня, 21:45
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Сегодня, 21:45Сегодня, 21:45
48Фото: sports.kz
В матче Единой лиги ВТБ "Автодору" на выезде сыграла с саратовским "Автодором", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В стартовом отрезке игры казахстанцы были сильнее, но во всех остальных периодах "Автодор" обыгрывал "Астану".
Наибольшую результативность в составе "Астаны" показали Маркелл Джонсон и Ройс Хэмм, которые набрали по 21 очку. Дэвин Дэвис записал в свой актив 12 баллов, Рустам Мурзагалиев — 10, Адам Канкел — 6, Фелипе Хаасе — 3, Дмитрий Гаврилов — 2.
5 января "Астана" сыграет в Краснодаре с "Локомотивом-Кубань".
"Автодор" — "Астана" 84:75 (17:21, 19:14, 19:17, 29:23).