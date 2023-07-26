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  • "Астана" потерпела самое крупное поражение в Лиге Чемпионов за шесть лет
sports.kz Сегодня, 08:54
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Сегодня, 08:54
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Фото: sports.kz

"Астана" потерпела самое крупное поражение в Лиге Чемпионов за шесть лет

"Астана" со счётом 0:4 проиграла в гостях загребскому "Динамо" в первом матче второго отборочного раунда Лиги Чемпионов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Это самое крупное поражение "Астаны" в Лиге Чемпионов с 16 августа 2017 года, когда столичная команда в раунде плей-офф была разгромлена в Глазго (Шотландия) "Селтиком" — 0:5. После этого "Астана" в одном из матчей уступила с разницей в три мяча: это случилось в первом отборочном раунде сезона-2020/21 в противостоянии с белорусским "Динамо" (Брест) — 3:6.

Напомним, ответный матч "Астаны" и загребского "Динамо" пройдёт 2 августа в столице Казахстана.

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Сегодня, 08:54
135
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