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ortcom.kz Сегодня, 19:39
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Фото: ortcom.kz

Astana Media Week-2022 стартует в столице

Ежегодное событие в сфере медиа и журналистики, объединяющее государственные, независимые, профессиональные и новые СМИ продлится три дня — с 26 по 28 октября.

Завтра, 26 октября в Астане стартует главное медиа событие осени — Astana Media Week-2022, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

"Традиционно шестой год подряд телерадиокомплекс "Қазмедиа Орталығы" соберёт для обмена опытом, идеями и результатами ведущих отечественных и зарубежных медиаменеджеров, представителей государственных структур, руководителей информационных платформ, журналистов, блогеров и независимых экспертов", — сообщают организаторы.

Astana Media Week продлится три дня — с 26 по 28 октября, в течение которых состоится более 30 мероприятий с участием 150 отечественных и международных спикеров.
 
Также известно, что завтра 26 октября в Казмедиацентре в рамках медианедели Astana Media Week откроется контент-маркет.

В выставке примут участие 15 телевизионных компаний, более 50 продакшн-студий и другие игроки индустрии. Участники поделятся своими проектами, а также обсудят актуальные вопросы медиаотрасли Казахстана.

Заключительный день медиа-недели будет посвящен обучению цифровой грамотности и работе в кризисных ситуациях.

Также в рамках Astana Media Week 2022 ожидается Форум региональных СМИ.

Представители различных печатных и интернет-изданий, телеканалов и информационных агентств со всех областей Казахстана приедут в Астану, чтобы получить актуальные инструменты улучшения своей работы.

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#СМИ
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:39
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