Астана-Баку: количество рейсов между городами увеличивается

Увеличивается количество рейсов между городами Астана и Баку, передаёт BaigeNews.kz.

Со 2 июня 2023 года казахстанский перевозчик "Fly Arystan" впервые запускает регулярные пассажирские рейсы между столицами Казахстана и Азербайджана, передаёт комитет гражданской авиации. Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю по понедельникам и пятницам на воздушных судах "Эйрбас- А320". По данному авиамаршруту также регулярные рейсы выполняются авиакомпанией "Azerbaijan Airlines" с частотой два раза в неделю.

Вместе с тем в настоящее время регулярные рейсы по направлению в Республику Азербайджан выполняются по маршрутам Алматы – Баку авиакомпанией "Эйр Астана" с частотой два раза в неделю, Актау – Баку авиакомпаниями "Fly Arystan" и "Azerbaijan Airlines" по три раза в неделю, а также Актобе – Баку авиакомпанией "Qazaq Air" два раза в неделю.

Таким образом, количество регулярных полетов, выполняемых между странами, будет увеличено до 14 рейсов в неделю.

Открытие рейсов между двумя столицами будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами.