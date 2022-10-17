Ассоциацию Военных и специальных учебных заведений создадут в Казахстане

В Казахстане по инициативе Министерства внутренних дел создадут Ассоциацию военных и специальных учебных заведений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

"Повышение качества образования в ведомственных ВУЗах стало главной темой обсуждения руководителей учебных заведений по подготовке профессиональных кадров правоохранительного и силового блока. По инициативе Министра внутренних дел РК при поддержке Министерства науки и высшего образования в Алматинской академии МВД РК имени М. Есбулатова впервые проведено семинар-совещание, участники которого поддержали инициативу МВД о создании Ассоциации по совместному решению актуальных вопросов совершенствования образовательной деятельности в Новом Казахстане", — говорится в сообщении министерства.