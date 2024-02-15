Ашимбаев предложил привлечь частные инвестиции в КТЖ
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Спикер Сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании предложил привлекать частные инвестиции в КТЖ, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Мы какую сейчас проблему в КТЖ видим? Что нужно инвестировать дальше? Инвестировать в покупку вагонов, локомотивов, модернизацию магистральных железнодорожных сетей.
Где-то КТЖ не успевает с возросшим объемом перевозок. Конечно, КТЖ работает, локомотивы покупаете, вагоны обновляете. Но этого не хватает. Если не хватает ресурсов, если компания не успевает все модернизировать, значит, нужно дополнительные силы привлекать? Логика же в этом? Дополнительные силы - это частный сектор, частные компании", - сказал Ашимбаев, выслушав выступление министра транспорта РК Марата Карабаева.
Министр поддержал предложение и добавил, что привлечение инвестиций предусмотрено.
Помимо этого Ашимбаев также отметил, что двухступенчатый подход по реформированию отрасли магистральных железнодорожных сетей может вызвать затягивание темпов модернизации отрасли. Карабаев же ответил, что это тестирование для того, чтобы проанализировать динамику изменений.