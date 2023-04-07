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Сегодня, 09:36
107
107Фото: пресс-службы правительства РК
Асет Магауов освобождён от должности вице-министра энергетики
Постановлением правительства Республики Казахстан Асет Магауов освобождён от должности вице-министра энергетики РК. Об этом сообщили в пресс-службу правительства, передаёт BaigeNews.kz.
Он занимал эту должность с апреля 2019 года.
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