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пресс-службы правительства РК Сегодня, 09:36
107
Сегодня, 09:36
107
Фото: пресс-службы правительства РК

Асет Магауов освобождён от должности вице-министра энергетики

Постановлением правительства Республики Казахстан Асет Магауов освобождён от должности вице-министра энергетики РК. Об этом сообщили в пресс-службу правительства, передаёт BaigeNews.kz.

Он занимал эту должность с апреля 2019 года.

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Сегодня, 09:36
107
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