Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена

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Распоряжением главы государства Саин Аружан освобождена от должности уполномоченного по правам ребенка в Казахстан, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

Напомним, на этот пост Саин была назначена 18 июля 2019 года.

Аружан Саин - известная общественница, много лет руководит благотворительной организацией "ДОМ", которая помогла тысячам казахстанских детей, нуждающимся в сложных операциях, получить лечение за границей.

В 2021 году в эксклюзивном интервью BaigeNews.kz Аружан рассказывала о трудностях работы в должности уполномоченного по правам ребенка в Казахстане и о том, почему она не боится потерять свой пост.