Артур Ластаев назначен Уполномоченным по правам человека

Президент нашей страны принял участие в пленарном заседании Сената, на котором предложил кандидатуру Артура Ластаева на должность уполномоченного по правам человека в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz. Депутаты поддержали его кандидатуру.

Артур Ластаев родился в 1983 году. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности "Международное право". Службу начал в 2006 году. Свыше пяти лет проработал в центральном аппарате Генеральной прокуратуры. В разные годы был представителем Генпрокуратуры – советником постпредства РК при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, а также представителем Генпрокуратуры в Европе - советник Посольства Казахстана в Швейцарии. В 2022 году был назначен на должность начальника Службы международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РК.