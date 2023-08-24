  • 24 Августа, 08:31
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Артефакт из ЗКО направят тюркологам на изучение

Сегодня, 07:51
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mgorod.kz Сегодня, 07:51
Сегодня, 07:51
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Фото: mgorod.kz

У жительницы ЗКО Анаргуль Амировой имеется флаг Золотой Орды, фрагменты одежды, меч и другие памятники тюркского народа. Предположительно, они относятся к 13-у веку. Женщина просит помочь ей найти меценатов для реставрации древних вещей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Недавно Амирова обратилась к президенту, чтобы он посодействовал в привлечении известных учёных-тюркологов для признания артефакта флагом казахского ханства. Владелице артефакта пришёл ответ от министерства культуры и спорта. Ведомство готово провести совещание с привлечением представителей ведущих учёных-тюркологов и экспертов отрасли. Они изучат знамя на предмет принадлежности его к эпохе Шынгыс хана.

При этом артефакт Амирова должна предоставить на временное хранение в Национальный музей Казахстана в столице или Центральный государственный музей Алматы.

Стоит отметить, что в коллекции Анаргуль Амировой кроме флага, фрагментов одежды и меча, также есть кувшины, наконечники и бляшки от ремня из чистого золота.

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