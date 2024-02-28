Арсенал оружия нашли в доме актера Алена Делона

Французская полиция начала проверку после обнаружения в доме французского актера Алена Делона 72 единиц огнестрельного оружия и трех тысяч патронов. Об этом сообщила "Российская газета", передает BaigeNews.kz.

На территории поместья было оборудовано стрельбище. Уточнено, что это коллекционное и стрелковое оружие категорий "А" и "Б".

Первые данные расследования указывают: у актера не было разрешения, позволяющего ему владеть огнестрельным оружием.

"Расследование продолжается по пунктам "незаконное хранение оружия", "незаконное приобретение и хранение оружия категорий A, B и C", — сообщил Жан-Седрик Го, прокурор Монтаржи.

Ален Делон в 2019 году перенёс двойной инсульт, но постепенно оправился и начал самостоятельно ходить. Актер также страдал от приступов мигрени, из-за чего его в июне того же года госпитализировали в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен.

В одном из своих интервью сын актера признался, что дал отцу обещание быть с ним в последние минуты жизни, когда тот решит, что настало время эвтаназии.

Ален Делон объявил о завершении своей актерской карьеры в кино в 2017 году. Он успел сняться более чем в 90 фильмах и прославился своей работой в картинах "На ярком солнце" (Plein soleil, 1960), "Рокко и его братья" (Rocco e i suoi fratelli, 1961), "Леопард" (Le Guepard,1963), "Бассейн" (La Piscine, 1969).

На одном из Каннских фестивалей последних лет Делон удостоился почетной "Золотой пальмовой ветви" за выдающуюся карьеру в кино.