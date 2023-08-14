Арсенал оружия изъяли у группы лиц в Актау

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Мангистауской области обнаружен и изъят арсенал оружия у группы лиц в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"У подозреваемых при обыске обнаружен и изъят арсенал различного оружия, включая пистолеты, ружья, бронежилет, более 100 единиц боеприпасов к ним, ножи и пистолет-пулемет модели “Uzi” с двумя магазинами", - говорится в сообщении.



Задержанные водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 УК РК “Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств”. Назначены соответствующие экспертизы.



