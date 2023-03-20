"АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 16,5 млн тенге

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"АрселорМиттал Темиртау" назначили штраф на сумму свыше 16,5 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет технического регулирования и мерологии МТИ РК. Проверку назначила прокуратура Карагандинской области.

"Все сотрудники территориального Департамента Караганды были задействованы в проверке в деятельности семи шахт и центральной обогатительной фабрики "Восточный". Проверка была назначена прокуратурой области, в ходе которой во всех восьми объектах, был установлен факт применения 89 единиц средств измерений с истекшим сроком поверки", - говорится в сообщении.

Тем самым не обеспечена защита интересов физических и юридических лиц от недостоверных результатов измерений, что напрямую влияет на безопасность жизни и здоровья работников, осуществляющих добычу каменного угля подземным способом, а также при его обогащении, отметил председатель Комитета Куаныш Еликбаев.

Это средства измерений, такие как: манометры электроконтактные различных типов, манометры технические, термометры, которые применяются на участках, как клетевые и скиповые подъемы, компрессорная, котельная, подъем угольный породный, вентиляционный подъем.

"Следует отметить, что согласно действующего законодательства в сфере обеспечения единства измерений, средства измерений, являющиеся объектами государственного метрологического контроля, после утверждения их типа или метрологической аттестации и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений перед выпуском в обращение, после ремонта, в период эксплуатации подвергаются поверке. На основании представления прокуратуры Карагандинской области и материалов, "АрселорМиттал Темиртау" привлечен к административной ответственности по пункту 2 части 1 статья 419 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", - сообщили в МТИ.

Кроме того, Карагандинским Департаментом в отношении предприятия внесено Частное представление об устранении причин и условий способствующих совершению нарушений законодательства, которые на сегодняшний день устранены.

Также, проверкой установлено, что в "АрселорМиттал Темиртау" при добыче каменного угля подземным способом проводятся измерения, не подлежащие государственному регулированию, так как не включены в отраслевые Перечни измерений.

Эти измерения напрямую влияют на безопасность охраны и условий труда. Для обеспечения безопасности работ Департаментом подготовлены предложения по расширению Перечней измерений для дальнейшего рассмотрения и утверждения их отраслевыми государственными органами.