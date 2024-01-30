Арман Жудебаев освобождён от должности вице-министра культуры и информации РК

Постановлением правительства РК Арман Жудебаев освобождён от должности вице-министра культуры и информации, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе правительства уточнили, что это связано с переходом на другую работу.

Жудебаев родился в 1986 году в Алматинской области.

Он окончил Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в должности артиста-инструменталиста РГКП "Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы".

В 2009-2011 годах - преподаватель кафедры дирижирования РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы". После стал старшим преподавателем.

В 2013-2018 годах - главный дирижёр РГКП "Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы".

С июня 2018 года по 23 мая 2023 года являлся ректором Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Затем недолго был главой Комитета культуры министерства культуры и спорта. Вице-министром назначен 10 июля 2023 года.