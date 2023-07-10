В Минкультуры назначен новый вице-министр

Фото: пресс-службы правительства РК

Арман Жудебаев, работавший в последние полтора месяца главой Комитета культуры министерства культуры и спорта, получил новую должность. Постановлением правительства он назначен вице-министром культуры и спорта Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба правительства, передаёт BaigeNews.kz.

Арман Жудебаев родился в 1986 году в Алматинской области.

Он окончил Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы.

Свою трудовую деятельность начал в 2006 году в должности артиста-инструменталиста РГКП "Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы".

В 2009-2011 годы — преподаватель кафедры дирижирования РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы".

В 2011-2013 года — преподаватель; старший преподаватель кафедры РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы".

В 2013-2018 годы — главный дирижёр РГКП "Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы".

С июня 2018 года по 23 мая 2023 года являлся ректором Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.