Арина Соболенко впервые прокомментировала смерть возлюбленного

Топовая белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала смерть Константина Кольцова, с которым несколько лет состояла в отношениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhampionat.

19 марта стало известно о смерти экс-тренера "Салавата Юлаева" Константина Кольцова. Согласно полицейскому отчёту, опубликованному в иностранных СМИ, Кольцов покончил с собой.

"Смерть Константина — это немыслимая трагедия, и, хотя мы больше не были вместе, моё сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою частную жизнь и частную жизнь его семьи в это трудное время", — написала Соболенко в своих соцсетях.

Сейчас Соболенко находится на турнире в Майами и 21 марта должна была провести матч второго раунда с Паулой Бадосой, однако из-за личных обстоятельств Соболенко матч перенесли на 22 марта.

Напомним, в этом турнире сыграет четвёртая ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина. В пятницу, 22 марта, она встретится с датчанкой Кларой Таусон (91-е место).