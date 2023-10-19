  • 19 Октября, 09:56
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Археологи нашли на морковном поле клад с украшениями эпохи бронзы

Сегодня, 08:34
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pixabay.com/иллюстративное Сегодня, 08:34
Сегодня, 08:34
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Фото: pixabay.com/иллюстративное

Набор женских украшений бронзового века обнаружили швейцарские археологи. Находку сделали на свежевспаханном морковном поле в кантоне Тургау на северо-востоке Швейцарии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Артефакты примерно датировали 1500-ми годами до нашей эры. Набор включает ожерелье из бронзовых дисков с шипами, два спиральных кольца, более 100 янтарных бусин и спирали из бронзовой и золотой проволоки.

Помимо украшений, учёные обнаружили более необычные предметы: зуб бобра, перфорированный клык медведя, наконечник стрелы, кусок горного хрусталя, несколько кусков полированной железной руды, небольшой аммонит и окаменевший зуб акулы.

Первым клад нашёл местный археолог-любитель Франц Зан. Он бродил по полю, с которого уже была убрана морковь, и заметил во вспаханной земле несколько бронзовых дисков. Мужчина сразу понял, что эти предметы имеют историческое значение, и уведомил Археологическое управление кантона.

Специалисты прибыли на место и провели раскопки. Они убедились: признаки захоронения отсутствуют. Клад, вероятно, был спрятан в сундуке или мешке, которые к настоящему времени полностью разложились.

Сообщалось, что в Семее горожанин создаёт на свои средства археологический музей под открытым небом. Богатейший археологический комплекс, расположенный в Жарминском районе области Абай, вполне может стать новой сакральной туристической локацией страны. Подробности - в репортаже BaigeNews.kz.

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