Археологи нашли на морковном поле клад с украшениями эпохи бронзы

Набор женских украшений бронзового века обнаружили швейцарские археологи. Находку сделали на свежевспаханном морковном поле в кантоне Тургау на северо-востоке Швейцарии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Артефакты примерно датировали 1500-ми годами до нашей эры. Набор включает ожерелье из бронзовых дисков с шипами, два спиральных кольца, более 100 янтарных бусин и спирали из бронзовой и золотой проволоки.

Помимо украшений, учёные обнаружили более необычные предметы: зуб бобра, перфорированный клык медведя, наконечник стрелы, кусок горного хрусталя, несколько кусков полированной железной руды, небольшой аммонит и окаменевший зуб акулы.

Первым клад нашёл местный археолог-любитель Франц Зан. Он бродил по полю, с которого уже была убрана морковь, и заметил во вспаханной земле несколько бронзовых дисков. Мужчина сразу понял, что эти предметы имеют историческое значение, и уведомил Археологическое управление кантона.

Специалисты прибыли на место и провели раскопки. Они убедились: признаки захоронения отсутствуют. Клад, вероятно, был спрятан в сундуке или мешке, которые к настоящему времени полностью разложились.

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