Житель Семея на свои средства создаёт археологический музей под открытым небом

Богатейший археологический комплекс, расположенный в Жарминском районе области Абай, вполне может стать новой сакральной туристической локацией страны. Сотни разновременных курганов, балбалы, петроглифы, святилища, причудливые ландшафты расположились на казахстанском клондайке. Поэтому начинённая золотом долина сакской эпохи притягивает золотопромышленников. Семейчанин Куаныш Сулейменов старается сохранить для потомков исторические памятники прошлого, и не дать им разделить судьбу истощённых карьеров и отвалов. Как "золотой бизнес" соседствует с территорией предков, и сколько стоит защищать прошлое, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Вагончик тронется…

Куаныш Сулейменов – предприниматель, который занимается разведением казахской белоголовой породы КРС, председатель совета директоров Республиканской палаты "Qazaq aqbas", и по совместительству секретарь Маслихата области Абай.

Заняться животноводством его натолкнула печальная перспектива увядающего родного села, которая могла стать реальностью, как это случилось в соседних деревнях. Остановить регресс могли только решительные действия. Будучи директором сельской школы, учитель истории по образованию, Куаныш Сулейменов принял решение возродить племенное животноводство, которое в советские годы процветало на этой земле. Так появилась возможность возродить дело отцов и дедов и сохранить село от упадка, дав людям работу и достойный заработок.

Начинал Сулейменов с одного вагончика и команды соратников в несколько человек. Они поддержали его в первые годы. Сейчас его хозяйство – одно из самых известных и успешных в Казахстане. Сотни голов отборного скота, базы, племенная станция. Трудоустроено почти 200 человек. А их зарплата выше, чем на золотодобывающих карьерах по соседству.

Корреспондент BaigeNews.kz побывал в Шалабае в составе группы краеведов общественного объединения "Краеведческое общество "Прииртышье" г. Семей, которые отправились туда по приглашению Куаныша Сулейменова. Он сам провёл экскурсию по наиболее зрелищным локациям.

Хозяйство расположено в долине реки Кызылсу близ села Шалабай, где сконцентрированы сотни памятников прошлого.

Забавно, что в первое время рабочие всерьёз думали, что заросшие травой сопки, местами щедро выложенные камнем, нужны для того, чтобы запускать трактора "с толкача". Когда Куаныш Сулейменов устроил для трактористов ликбез и рассказал о начинке таких "природных эстакад", рабочий класс задумался и стал внимательнее и аккуратнее относиться к окружающему их древнему наследию. Бывало, что они сами находили памятники.

Пару лет назад пастух крестьянского хозяйства решил перевернуть каменный столбик, на котором, удобно устроившись, он каждый день следил за стадом коров. Чабан совсем не ожидал увидеть на оборотной стороне образ женщины. Он сообщил о находке начальнику. Позже выяснилось, что эта скульптура датируется кимако-кипчакской эпохой и представляет из себя, по данным археологов, древнее божество - покровителя древнего тенгрианского культа.

Фото: Светланы Артюшиной.

История с золотым налётом

На территории Шалабайского сельского округа высокая концентрация археологических объектов эпохи бронзы, раннего железного века, средневековья и других исторических периодов. Это древние святилища, памятники монументального искусства, изваяния конца первого - начала второго тысячелетия нашей эры.

Археологи, изучившие территорию, нашли здесь серию интересных погребений сакского периода и времени Великого переселения народов. Здесь люди совершали обряды жертвоприношения в память об умерших. Обнаружено порядка двух сотен таких захоронений, и это ещё не окончательная цифра.

У слияния двух рек Кызылсу и Куйели встречаются казахские памятники погребального зодчества. Каменные мазары оригинальной постройки – так называемые Уйтасы - представляют особый историко-этнографический интерес. А в урочище Мортас тянутся природные галереи наскальных изображений. Древние рисунки быков и оленей выбиты на плитах, количество таких посланий предков сложно сосчитать, их сотни. Время их появления – конец каменного века - начало эпохи бронзы. По ценности и содержанию галереи урочища Мортас не уступают заповеднику Танбалы, что в 170 километрах от Алматы.

Местные жители начали защищать погребальные сооружения своих предков много сотен лет назад. По словам Куаныша Сулейменова, они пошли на хитрость, чтобы предотвратить разграбление курганов.

"На участке урочища Мортас большое количество курганов. В своё время люди, жившие здесь, сделали очень умный ход. Они установили на древних захоронениях свежие могилы, выложенные камнем и датируемые 16 и 17 веками. Так они сбили с толку тех, кто искал золотую наживу на разорении курганов", - рассказал Куаныш Сулейменов.

Согласно данным Института археологических исследований Павлодарского педагогического университета имени А. Маргулана (Margulan University), сотрудники которого активно занимались исследованием Калбинского хребта в долине реки Кызылсу, только в окрестностях горы Костобе зафиксировано свыше 200 археологических объектов, которые нуждаются в охране, учёте и выявлении. И эта цифра вовсе не окончательная, о том какое количество археологических памятников может находится в окрестностях Шалабая можно только предполагать. Кстати, Куаныш Сулейменов, который десятки лет изучает эту местность, заявляет о 735 объектах, представляющих интерес для историков, археологов и краеведов.

Он регулярно объезжает территорию всего сельского округа, чтобы удостовериться в целостности памятников, а значит и в том, что предки спокойно покоятся в своих курганах.

Это место богато не только сакральными памятниками, но и полезными ископаемыми. Земля насыщена золотом. По словам старожилов, люди здесь сотни лет промывают речной грунт в поиске золотого песка. Другие исследуют горы в поиске самородков.

Долина надежд

В этих местах бытует легенда, главный герой которой много лет подряд ежедневно ходил на речку Кызылсу и пропускал через сито порцию грунта. Он ждал возвращения сына и собирал для него золотые крупицы. Правда, гость задерживался, а самородки, по словам его современников, копились в небольшом чайнике. После очередного похода старатель как обычно закопал свою добычу недалеко от реки, но больше не вернулся. Говорят, что место клада так никто и не нашёл.

В последние годы здесь активно ведётся добыча золота в промышленных масштабах. Золотодобывающие компании завезли тяжёлую технику и оборудование для добычи благородного металла открытым способом, что истощает почву и до неузнаваемости меняет ландшафт. Так, местные жители говорят, что за последние годы несколько горных возвышенностей сравняли с землёй, перемолов их в отвалы, а некоторые живописные луга стали похожи на огромные шрамы.

Куаныш Сулейменов призывает бизнес смотреть на местные золотоносные ландшафты не только с финансовой и промышленной точки зрения, что закрывает для них полную картину. Он рассказывает им о другом, бесценном потенциале этих земель.

"С высоты ландшафт в районе горы Костобе напоминает девичий стан. Эти две рядом стоящие горы в народе называют Кыземщек – Девичья грудь. Коренные жители всех времён считали их символом благосостояния, изобилия. А промышленники уверяют, что в этих горах большое содержание золота. Мы против разработки этой земли. Запретить совсем мы не можем - они постоянно судятся, и государству нужны природные недра. Поэму мы дали им разрешение на работу с другой стороны горы, чтобы оставить ландшафтную красоту этой местности. Мы боремся за каждый кусочек земли, чтобы оставить её для потомков в таком же виде. А если сложим руки, то на этой земле исчезнет баланс. Посмотрите на ранее живописный Бакырчик, он превратился в кратер", - говорит Куаныш Сулейменов. – Либо через 100 лет здесь всё сравняют, либо здесь нужно создавать музей. Мы стараемся сами охранять и защищать памятники. Делаем объезды, наши скотники контролируют курганы, подключились все рабочие".

Из-за разработок месторождений местным жителям многие годы приходилось жить на чеку. Вдруг копнут не там! Стороны прошли 9 судебных разбирательств. Но в последнее время удаётся договориться самостоятельно.

"Раньше отношения с золотодобытчиками были натянутые, потому что они не понимали, где копают, и что природные красоты значат для местного населения. Но мы нашли выход: они берут небольшой участок, разработка которого ничем нам не угрожает, при этом они выделяют средства на разведку, с результатами которой мы вместе знакомимся. В случае, если земля выдаёт артефакты, мы их перезахораниваем", - рассказал Куаныш Сулейменов.

Пирамиды в степи

В 2018 году Куаныш Сулейменов решил пойти дальше в деле сохранения археологического наследия. Для него мало было просто контролировать целостность объектов. Он решил увидеть сам и показать всем интересующимся людям содержимое курганов, чтобы иметь представление о том, как на этих землях жили много сотен и тысяч лет назад. Он стал спонсировать археологические работы. На сегодня из более чем двухсот курганов четыре тщательно изучены. Два из них - музеефицированы.

Музеефикация позволяет превратить археологический объект в полноценную экспозицию под открытым небом и познакомиться с содержимым прямо на месте. Такие захоронения выглядят причудливо в степи. Стеклянные пирамиды, ограждённые забором, диссонируют с ландшафтом и напоминают артобъект.

В таких случаях археологи по завершению работ не закапывают памятники древности, а оставляют результат на всеобщее обозрение.

Оба музеефицированных кургана в Шалобае повествуют о погребальной культуре предков. Один из них выглядит весьма причудливо. Слева - каменный саркофаг, а рядом скелет человека из папье-маше, так как оригинал находится на исследовании. Кажется, что останки усопшего вынули из его последнего места упокоения и положили рядом. Однако именно так и выглядело захоронение изначально.

В каменном ларце находилась посуда, в которой во время захоронения положили еду. Удивительным образом сохранились фрагменты деревянной чаши для мяса – астау, которое также заинтересовало учёных. Сверху всей этой провизии близкие усопшего разместили тушу лошади. А рядом, справа, владелец всего этого снаряжения, которое предназначалось покойнику для следующей жизни. Кстати, аналогично устроено захоронение Урджарской принцессы, которое археологи обнаружили в Урджарском районе в 2013 году.

"Идея с музеефикацией даёт возможность донести миру, кто такие наши предки. Археологические работы в большинстве своём направлены на то, чтобы вскрыть курган, взять из него ценности и передать в музей. Но ведь там есть ландшафт этой земли, природа, люди этой земли. Мы должны не просто увезти всё это в музей, а сделать в этом месте музей", - выразил своё мнение Куаныш Сулейменов.

Ещё одним стеклянным куполом накрыто древнее захоронение раннего железного века, в котором сейчас выставлен на обозрение фрагмент черепа местного обитателя, который был похоронен здесь в первом тысячелетии до нашей эры. Российские учёные-антропологи по просьбе Куаныша Сулейменова воссоздали прижизненный облик предка при помощи научной антропологической реконструкции. Кстати, это первая научная реконструкция черепа древнего человека с Калбинского хребта.

Бюст с воссозданным ликом древнего предка находится в небольшом музее в офисе племенного предприятия Куаныша Сулейменова. Здесь же - находки с мест исследования различных курганов.

По словам Куаныша Сулейменова, каждый современник может найти сходство с предком минимум по одному признаку.

За исследование одного кургана Куаныш Сулейменов платит профессионалам около 7 - 8 милиона тенге. Ещё примерно в 4 миллиона обходится укрытие исследованных курганов от природного воздействия с помощью куполов из стеклопластика. Собственных средств предпринимателю хватает на один или два таких музеефицированных объекта в год.

Для того, чтобы исследовать как можно больше памятников, нужна заинтересованность и финансовая поддержка в первую очередь государства. И тогда на территории Абайской области появятся свои "степные Помпеи". Уже сейчас учёные удивляются концентрации большого количества ценных археологических объектов в долине Кызылсу.

"Такого в нашей стране больше нет"

Первые археологические исследования в Шалабайском сельском округе провели в 2017 году. Затем археологи из разных городов и научных институтов заинтересовались потенциалом этого края и стали регулярно заниматься местными объектами истории. Большой вклад в исследование края внёс Тимур Смагулов, директор Института археологических исследований Павлодарского педуниверситета имени А. Маргулана.

Мы решили выяснить у него, действительно ли потенциал сакской долины реки Кызылсу так велик. И чем уникально это место.

"Как археологи мы не можем безучастно смотреть на то, как глава крестьянского хозяйства вместе с единомышленниками оберегает историческое наследие, тратя не мало времени, усилий и средств для сохранения археологических памятников. Такого в нашей стране я ещё не видел и считаю, что огромная работа, которую проводит Куаныш Сулейменов, могла бы стать наглядным образцом для подражания и в других регионах нашей страны. Поэтому мы с удовольствием включились в процесс и проводим раскопки, участвуем в музеефикации археологических объектов. Я уверен, что такое колоссальное количество археологического материала, которое там находится, неизбежно приведёт к интересному научному открытию", - поделился мнением Тимур Смагулов, который во время нашей беседы по телефону как раз направлялся в Шалобай на раскопки кургана, который ранее нам удалось увидеть и сфотографировать.

По его словам, большой интерес представляет курган с усами Тасмолинской культуры, который относится к первому тысячелетию до нашей эры. Принято считать, что это древнее захоронение. Хотя на самом деле в данном случае это не погребальный объект, а святилище древних людей, которые поклонялись солнцу. Каменные выкладки конструкции смотрят строго на восток.

"Это один из самых загадочных объектов, который вообще встречается в казахстанских степях уже не одно десятилетие. Об их функциональной принадлежности есть различные гипотезы. Но по общепринятому мнению в археологической науке это является древним святилищем. Если сравнивать с классическими древностями, то он появился примерно одновременно с древним Римом, то есть он современник древних античных цивилизаций", - высказался о кургане с усами Тимур Смагулов.

Фото: Куаныш Сулейменов.

Потрясающими он считает памятники древнего искусства - наскальные рисунки на горе Мортас. Изображения быка, оленей нуждаются в охране, так как плиты с петроглифами постепенно откалываются. Куаныш Серказыевич собирает эти валуны. К тому же местное население по незнанию оставляет на посланиях прошлого уже современные автографы.

"Помимо Мортаса в долине реки Кызылсу насчитывается ещё около 10 местонахождений с наскальными рисунками - от посёлка Шалабай и дальше по течению реки. Фактически там можно идти по реке целый день и постоянно наблюдать наскальные рисунки. Мы с коллегами попытались за один день объехать всё на машине, у нас не получилось", - обозначил размеры галереи под открытым небом Тимур Смагулов.

По мнению учёного, для того, чтобы археологические объекты в долине Кызылсу стали достоянием не только учёных и отдельных увлечённых людей, но и народа - необходимо создавать там инфраструктуру. Над этим должна работать целая команда.

Фото: Куаныш Сулейменов.

"Нужно, чтобы артефакты, найденные в долине Кызылсу, не пылились на музейных полках, не лежали в лаборатории у какого-то археолога, а работали на то, чтобы люди интересовались ими. Прикасаться к истории можно по-разному. Можно прийти в музей и посмотреть на древний сосуд через стекло витрины. А можно поехать на древний курган, походить, увидеть раскопанные археологические объекты – и это будет давать совершенно другое ощущение истории", - пояснил важность развития туристического и археологического потенциала этого края Тимур Смагулов.

Стоит отметить, что первый реестр археологических памятников Семипалатинской области, созданный краеведом Н. Коншиным на рубеже 19-20. Веков, был посвящён в том числе и курганам долины реки Кызылсу.

Фото: Альбина Халел.