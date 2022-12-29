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Сегодня, 14:15
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139Фото: kzaif.kz
Арестована руководитель отдела образования в СКО
В СКО руководитель отдела образования подозревается в совершении коррупционного преступления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу региона.
"Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя Отдела образования района Магжана Жумабаева Рамазановой С.М. по факту совершения коррупционного преступления. С санкции Специализированного следственного суда г.Петропавловска, Рамазанова С.М. взята под стражу", - говорится в сообщении.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению
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