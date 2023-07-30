Арестован сын президента Колумбии

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В Боготе арестован Николас Петро, сын президента Колумбии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Он обвиняется в отмывании денег. Арестована также его бывшая супруга.

Колумбийская полиция арестовала Николаса Петро, сына президента страны в рамках громкого расследования по делу об отмывании денег. Речь идёт о средствах, которые он предположительно собирал во время прошлогодней президентской кампании.

Глава государства Густаво Петро заявил, что не будет вмешиваться в расследование.

В заявлении прокуратуры говорится, что Николас Петро и его бывшая жена были взяты под стражу по распоряжению суда в Боготе около 6 часов утра по местному времени в субботу. После того, как они предстанут перед судьёй, прокуратура будет добиваться их предварительного заключения.