Арестован глава дирекции развития спорта по олимпийским видам акимата Астаны

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Должностные лица КГУ "Дирекция развития спорта по олимпийским видам" акимата Астаны подозреваются в хищении бюджетных средств в размере 70 млн тенге.

Досудебное рассоедование ведет столичный Департамент АФМ, передаёт Baigenews.kz.

По данным следствия, в период 2020-2023 гг. хищение совершалось путём завышения командировочных расходов, выделенных на учебно-тренировочные сборы и соревнования, как зарубежные, так и внутри республики.

Денежные средства, полученные в виде разницы от фактически затраченных денег на командировочные расходы, передавались руководству КГУ.

Установлен факт получения взятки руководителем КГУ в размере 4 млн тенге от тренера, за положительное решение вопроса финансирования учебно-тренировочных сборов.

В отношении руководителя КГУ санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.