Арест грозит вандалу, разбившему автобусные остановки в Петропавловске
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Мужчину, разбившего две автобусные остановки, задержали в Петропавловске. Мотив своего поступка он объяснил просто - был в плохом настроении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
31 марта в Управление полиции Петропавловска поступило сообщение, что по улице Назарбаева неизвестный мужчина в красной куртке разбил остановочный павильон.
Информацию передали всем дежурным нарядам и автопатрулям. Инспекторы видеонаблюдения оперативно выявили и зафиксировали в указанном районе схожего по приметам пешехода. В результате мужчину задержал экипаж батальона патрульной полиции в районе пересечения улиц Назарбаева и Сутюшева. За несколько секунд до приезда патруля он успел повредить стекло ещё одного остановочного павильона.
Задержанным оказался 24-летний житель областного центра, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
"Свое поведение объяснил плохим настроением. По данным фактам полицейскими собран административный материал, который для принятия решения передан в специализированный административный суд. Правонарушителю грозит штраф либо административный арест на срок от пяти до 15 суток", - сообщили в полиции.
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