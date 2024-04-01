Арест грозит вандалу, разбившему автобусные остановки в Петропавловске

Мужчину, разбившего две автобусные остановки, задержали в Петропавловске. Мотив своего поступка он объяснил просто - был в плохом настроении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

31 марта в Управление полиции Петропавловска поступило сообщение, что по улице Назарбаева неизвестный мужчина в красной куртке разбил остановочный павильон.

Информацию передали всем дежурным нарядам и автопатрулям. Инспекторы видеонаблюдения оперативно выявили и зафиксировали в указанном районе схожего по приметам пешехода. В результате мужчину задержал экипаж батальона патрульной полиции в районе пересечения улиц Назарбаева и Сутюшева. За несколько секунд до приезда патруля он успел повредить стекло ещё одного остановочного павильона.

Задержанным оказался 24-летний житель областного центра, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.