Аренда жилья в Казахстане продолжает дешеветь после пика в начале октября

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В Казахстане продолжается начавшийся с середины октября тренд на снижение стоимости аренды жилья. С тех пор цены откатились в среднем на 20%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Krisha.kz приводит данные, на сколько подешевела аренда жилья по состоянию на 3 ноября по сравнению с ажиотажным периодом в каждом городе страны. Напомним, ставки максимально росли в первые две недели октября.

Наибольшее снижение сейчас наблюдается в приграничных городах Казахстана: Петропавловске (-41%), Актобе (-36%),

Павлодаре и Уральске (-32%). В Астане аренда подешевела на 22%, Алматы - почти на 11%.

В то же время относительно доажиотажного периода (1 сентября) аренда жилья остаётся дороже в среднем на 25%.

В Астане и Алматы сегодня аренда выше сентябрьской почти на 28 и 33% соответственно.

За неделю (27 октября - 3 ноября) отрицательная динамика наблюдается почти во всех городах. В Алматы снижение на 3,6%, Астане - на 4,6%, максимум зафиксирован в Актобе (- 8,6%). В среднем аренда стала дешевле на 3,8%.