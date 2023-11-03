Аральское море пополнят водами соседних стран
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11,1 кубокилометра воды поступит в Туркестанскую и Кызылординскую области до 1 апреля. Об этом Казахстан договорился с соседними странами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства водных ресурсов и ирригации РК.
Обсуждения проходили в Ташкенте на 85-м заседании межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии. В ходе встречи Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан подписали протокол о прогнозном режиме работы каскада водохранилищ в бассейнах рек Сырдарья и Амударья.
Также стороны утвердили лимит по водозабору на межвегетационный период 2023-2024 годов.
"До 1 апреля прогнозируется поступление 11,1 кубического километра воды в Шардаринское водохранилище, а ожидаемый водозабор по межгосударственному каналу "Достык" составит 487 миллионов кубометров воды. Это позволит накопить необходимый объём воды для вегетационного периода 2024 года в Туркестанской и Кызылординской областях, а также подать 1,6 миллиарда кубометров воды в Аральское море", — сообщили в ведомстве.
Кроме того, члены МКВК дали поручение бассейновой водохозяйственной организации "Сырдарья" обеспечить мониторинг за режимом работы каскада водохранилищ в бассейне реки. В случае отклонений от прогноза — незамедлительно информировать Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.
"Заседание межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии прошло плодотворно. Нам удалось довольно быстро решить очень важные для всего региона вопросы. Например, согласовать объёмы забора воды из рек Сырдарья и Амударья. Лишь совместными усилиями мы сможем обеспечить разумное использование и экономию водных ресурсов в Центральной Азии", — отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
86-е заседание МКВК пройдет в Казахстане в начале 2024 года.
По мнению экспертов, ситуация с водными ресурсами в Центральной Азии вызывает тревогу. Дефицит воды, вызванный растущим спросом со стороны различных секторов экономики и климатическими изменениями, ставит регион перед серьёзными вызовами. Подробности — в материале.
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