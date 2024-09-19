Страшная смерть: Рабочий упал в дробилку на предприятии в Актобе
Сегодня, 20:57
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Сегодня, 20:57Сегодня, 20:57
70Фото: baigenews.kz
Рабочий упал в дробильный аппарат и погиб на предприятии ТОО "Актюбинская медная компания", передаёт BaigeNews.kz.
Мужчине было 32 года.
"По факту нарушения охраны труда, повлекшего смерть человека, на предприятии, где погиб рабочий, начато досудебное расследование. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего", - сообщили в ДП региона.
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