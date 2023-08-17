Не выйти "сухим": Сможет ли Казахстан пережить водный кризис в Центральной Азии?

Текущая ситуация с водными ресурсами в Центральной Азии по-прежнему вызывает тревогу. Дефицит воды, вызванный растущим спросом со стороны различных секторов экономики и климатическими изменениями, ставит регион перед серьёзными вызовами. Экологи опасаются, что нарастающие потребности стран в воде могут стать источником напряженности между государствами ЦА. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz эксперты поделились своим мнением о ситуации с водными ресурсами в регионе и о том как она повлияет на Казахстан.

Текущая ситуация в Центральной Азии

Как рассказала эколог, эксперт общественной палаты мажилиса РК Айжан Скакова, Центральная Азия характеризуется резко континентальным, сухим климатом со значительными сезонными и суточными колебаниями температур, и неравномерным распределением осадков. Это и определяет дальнейшее развитие климатической ситуации, а именно высокой вероятности изменения климата.

"Страны Центральной Азии расположены в экосистемах рек Сырдарья и Амударья и связаны общим негативным воздействием последствий Аральской катастрофы. В связи с чем, странами совместно с международным сообществом осуществляется тесное сотрудничество по вопросам смягчения негативного воздействия Аральской катастрофы. Управление водными ресурсами в регионе Центральной Азии сталкивается с большими проблемами. Гидрологические режимы двух основных рек региона, Сырдарьи и Амударьи являются сложными и уязвимыми к изменению климата. Использование водозаборов, сельскохозяйственных, промышленных и бытовых потребителей сократилось, потоки в районы ниже по течению уменьшились, результатом явился тяжелый экологический ущерб. Формирование стока на обеих реках идёт в основном за счёт таяния снегов и ледников", - сказала эколог.

Она отметила, что сейчас и в перспективе, дефицит водных ресурсов в Центральной Азии рассматривается как один из главных факторов ограничивающих развитие стран региона.

"Ожидаемый здесь рост водопотребления ведёт к конкуренции за воду на региональном и локальном уровнях между ирригацией и энергетикой, и другими секторами экономики. На орошаемое земледелие приходится более 90 процентов всего водозабора из бассейнов рек региона. И в связи с необходимостью обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, эти потребности в воде стран будут возрастать, усиливая напряженность межгосударственных водных отношений в регионе", - считает Айжан Скакова.

Региональные различия и уязвимость

По данным эколога, удовлетворение потребностей в воде по государствам ЦА выглядит следующим образом: Кыргызстан - 87 процентов; Казахстан - 79 процентов; Таджикистан 92 - процента; Туркменистан - 87 процентов, Узбекистан - 94 процента.

"Одним из наиболее уязвимых густонаселённых регионов является Ферганская долина, которую разделяют Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Десятки малых рек, которые берут начало в горах Кыргызстана и протекают по Ферганской долине, подвержены разрушительным и внезапным наводнениям. Водозаборные узлы, которые были запроектированы для удовлетворения потребностей увеличивающегося населения, сопровождаются конфликтами интересов. Местные споры по поводу использования водных ресурсов не утихают. К счастью, стоки малых рек, протекающих через долину, как правило, стабильны или растут", - говорит Айжан Скакова.

Однако, по её мнению, среди сложностей просматриваются и позитивные тенденции. Совместные усилия в управлении малыми трансграничными речными бассейнами начинают приносить плоды. Информированность и доверие между управленцами, политиками и водопользователями постепенно растёт.

"Пилотные проекты, реализованные в долине, уже продемонстрировали высокий потенциал для интегрированного управления водными ресурсами с получением значительных преимуществ – сокращения общего потребления воды, улучшения состояния посевов и более демократичного распределения воды среди водопользователей. Все это внесет свой вклад в повышение устойчивости к изменению климата и уменьшит вероятность конфликтов. Кайраккумская ГЭС, построенная более 50 лет назад на реке Сырдарья на территории Таджикистана в Ферганской долине, помогает регионам, расположенным ниже по течению, снижать риски наводнений и обеспечивает водой для орошения", - рассказала эксперт.

Также она добавила, что большинство крупных городов Центральной Азии расположены вблизи гор или в их низовьях, что привносит вклад в стабильность в отношении наличия водных ресурсов.

"Приток жителей из сельской местности в города повышает число людей, подверженных риску. Однако, в целом, краткосрочные и долгосрочные угрозы в контексте изменения климата и безопасности в Ферганской долине, ее анклавах и приграничных зонах оцениваются выше, чем в других густонаселенных районах, учитывая прошлые конфликты, высокую плотность населения, конкуренцию за ресурсы и другие факторы напряженности. В других густонаселенных оазисах и районах угрозы с точки зрения изменения климата и безопасности менее заметны и неопределенны, но все еще имеют место быть", - заявила Айжан Скакова.

Водные проблемы Казахстана

Председатель Ассоциации экологов Лаура Маликова отмечает, что ситуация с водными ресурсами в Казахстане обостряется с каждым годом.

"Страна по-прежнему зависит от поступающих из соседних государств Центральной Азии, Китая и России водных ресурсов. Дефицит воды наиболее ощутим в регионах с недостаточными осадками, что угрожает сельскому хозяйству и обеспечению питьевой водой. Это регионы: Алматы, Южно-Казахстанская область и Западно-Казахстанская область. Эти районы имеют меньшее количество осадков и сталкиваются с ограниченным доступом к пресной воде, что может воздействовать на сельское хозяйство, экосистемы и водоснабжение", - сказала эксперт.

Кроме того, 11 августа Кыргызстан прекратил подачу поливной воды в Жамбылскую область Казахстана, в результате чего в регионе создалась угроза посевам сельскохозяйственных культур.

"Каждая страна, когда дело касается водной безопасности, в первую очередь, ставит во главу угла национальные интересы. Поэтому в такой ситуации Казахстан находится в зависимом положении. Как прокомментировали сами представители водной бассейновой инспекции в Жамбылской области, у нас заключены соглашения на этот год почти в два раза меньше, чем было до этого, где-то 336 миллионов кубометров. Поэтому это не является шантажом, поскольку мы помним, как в 2021 году сам Кыргызстан, Бишкек по вечерам сидел без света. Потому что уровень воды в их водных объектах настолько снизился, что у них ГЭС не работал на нужной мощности", - отметила Лаура Маликова.

По её мнению, водную проблему в Казахстане можно решить только за счёт сокращения внутреннего потребления, рационального использования водных ресурсов, пересмотра видов сельхозкультур, перехода с риса, хлопка, на те культуры, которые требуют меньше воды.

"В этом направлении Казахстану не нужно искать врагов извне, а перестраивать внутри страны все хозяйственные процессы для того, чтобы минимально использовать водные ресурсы. Нужно заменять рисовые, хлопковые поля. Это всё нужно на системном уровне пересматривать. В 2020 году в министерстве сельского хозяйства запустили проект по сокращению площади рисовых полей, но это идёт со скрипом, потому что нет компенсации для этих рисоводов, они против. Здесь нужно комплексно подходить, принимать решительные меры, возможно не такие популярные, но необходимые для стабильности, в целом, по водной безопасности", - добавила эксперт.

Прогнозы на будущее

Лаура Маликова заявила, что в будущем водные ресурсы Центральной Азии будут продолжать сталкиваться с вызовами, связанными с климатическими изменениями и увеличением спроса.

В свою очередь, другой эксперт Айжан Скакова подметила, что средняя температура на Земле растёт. Это означает, что к 2050 году количество воды в реке Амударья уменьшится на 10-15 процентов, а в реке Сырдарья - на 6-10 процентов. Из-за этого больше дождей начнет выпадать в верхних частях гор Тянь-Шаня и Памира, и лёд в этих горах будет уменьшаться.