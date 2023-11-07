Апорт запатентовали как бренд в Казахстане
Сегодня, 12:58
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Сегодня, 12:58Сегодня, 12:58
200Фото: pixabay
Казахстан официально запатентовал бренд "алматинский апорт". Об этом в кулуарах правительства сообщил Министр юстиции Азамат Ескараев, передаёт BaigeNews.kz.
"По апорту могу с определённым чувством радости сказать, что мы зарегистрировали за Казахстаном географический указатель, что апорт – он алматинский, что он казахстанский. Это географический указать, что это казахстанский бренд. Уже за Казахстаном его закрепили. Это было 13 октября 2023 года", – сообщил глава Минюста.
Он также добавил, что сейчас идёт работа над превращением апорта в международный бренд. Соответствующая ассоциация подаёт материалы во Францию и Польшу, чтобы экспортировать казахстанские яблоки в эти страны.
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