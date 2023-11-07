  • 7 Ноября, 15:24
  • BAIGENEWS

Апорт запатентовали как бренд в Казахстане

Сегодня, 12:58
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay Сегодня, 12:58
Сегодня, 12:58
200
Фото: pixabay

Казахстан официально запатентовал бренд "алматинский апорт". Об этом в кулуарах правительства сообщил Министр юстиции Азамат Ескараев, передаёт BaigeNews.kz.

"По апорту могу с определённым чувством радости сказать, что мы зарегистрировали за Казахстаном географический указатель, что апорт – он алматинский, что он казахстанский. Это географический указать, что это казахстанский бренд. Уже за Казахстаном его закрепили. Это было 13 октября 2023 года", – сообщил глава Минюста.

Он также добавил, что сейчас идёт работа над превращением апорта в международный бренд. Соответствующая ассоциация подаёт материалы во Францию и Польшу, чтобы экспортировать  казахстанские яблоки в эти страны.

Самое читаемое

Наверх