Антимонопольщики настаивают на разделении Air Astana и FlyArystan

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В Агентстве по защите и развитию конкуренции вновь заговорили о необходимости разделения авиакомпаний Air Astana и FlyArystan, передает BaigeNews.kz. Об этом на брифинге в СЦК сообщил первый зампредседателя антимонопольного ведомства Рустам Ахметов.

"Бессмысленно ежегодно выходить на расследования в отношении субъекта рынка, лучше принять меры по развитию конкуренции. Для этого мы и предлагаем в сфере гражданской авиации разделение национального оператора, предоставление государственной поддержки для покупки новых бортов для частных авиаперевозчиков", — заявил Ахметов.

По его словам, это позволит снизить рыночную долю ключевого национального перевозчика и создать конкурентную среду на этом рынке, что позволить стабилизировать ценообразование.

В АЗРК напомнили, что продолжаются судебные слушания по возбужденному ведомством в отношении Air Astana административному делу о нарушениях при формировании цен на билеты.