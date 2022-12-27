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politic.kz Сегодня, 17:48
145
Сегодня, 17:48
145
Фото: politic.kz

Антимонопольщики настаивают на разделении Air Astana и FlyArystan

В Агентстве по защите и развитию конкуренции вновь заговорили о необходимости разделения авиакомпаний Air Astana и FlyArystan, передает BaigeNews.kz. Об этом на брифинге в СЦК сообщил первый зампредседателя антимонопольного ведомства Рустам Ахметов.

"Бессмысленно ежегодно выходить на расследования в отношении субъекта рынка, лучше принять меры по развитию конкуренции. Для этого мы и предлагаем в сфере гражданской авиации разделение национального оператора, предоставление государственной поддержки для покупки новых бортов для частных авиаперевозчиков", — заявил Ахметов.

По его словам, это позволит снизить рыночную долю ключевого национального перевозчика и создать конкурентную среду на этом рынке, что позволить стабилизировать ценообразование. 

В АЗРК напомнили, что продолжаются судебные слушания по возбужденному ведомством в отношении Air Astana административному делу о нарушениях при формировании цен на билеты.

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#монополия #Эйр Астана #Флай Арыстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:48
145
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