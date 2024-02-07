Антимонопольщики начали расследование в отношении аэропорта Актау

Высокие цены на услуги аренды резервуаров для хранения авиатоплива стали поводом для антимонопольного расследования в аэропорту Актау. Об этом сообщили в департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
"Предварительно установлено, что услуга хранения авиатоплива относится к специфическому товарному рынку. Аэропорт сам должен обеспечивать хранение авиационного топлива для осуществления перевозочного процесса авиакомпаниями. Вместо этого аэропорт Актау, самоустранившись от прямых обязательств, предусмотренных законодательством, передал резервуары в аренду авиакомпаниям по самой высокой цене на соответствующем товарном рынке", - сообщили в ведомстве.
Аэропорт Актау, не согласившись с доводами антимонопольного ведомства подал иск в суд о признании проверки незаконной и отмене приказа о проведении расследования.
"После длительных (год и три месяца) судебных разбирательств постановлением Верховного суда жалоба истца оставлена без удовлетворения. Расследование продолжается. В случае установления фактов нарушения антимонопольного законодательства, будут приняты меры", - заявили в антимонопольном департаменте.