Антимонопольщики начали расследование в отношении аэропорта Актау

"Предварительно установлено, что услуга хранения авиатоплива относится к специфическому товарному рынку. Аэропорт сам должен обеспечивать хранение авиационного топлива для осуществления перевозочного процесса авиакомпаниями. Вместо этого аэропорт Актау, самоустранившись от прямых обязательств, предусмотренных законодательством, передал резервуары в аренду авиакомпаниям по самой высокой цене на соответствующем товарном рынке", - сообщили в ведомстве.

"После длительных (год и три месяца) судебных разбирательств постановлением Верховного суда жалоба истца оставлена без удовлетворения. Расследование продолжается. В случае установления фактов нарушения антимонопольного законодательства, будут приняты меры", - заявили в антимонопольном департаменте.

Аэропорт Актау, не согласившись с доводами антимонопольного ведомства подал иск в суд о признании проверки незаконной и отмене приказа о проведении расследования.