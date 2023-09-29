Антикор ведёт расследование в отношении гендиректора Фитосанитарии
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Гендиректор "Фитосанитария" Министерства сельского хозяйства РК подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции РК.
Сообщается, что Антикоррупционной службой по Алматы проводится досудебное расследование в отношении генерального директора РГП на ПХВ "Фитосанитария" Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК.
Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями
"Должностное лицо вопреки установленному запрету учредил и руководил организацией, занимающейся предпринимательской деятельностью и безвозмездно с июня 2022 года по настоящее время предоставлял помещение Алматинского областного филиала РГП на ПХВ "Фитосанитария", - сообщили в Антикоре.
Отмечается так, что ущерб от действий подозреваемого государству составил 7,4 миллиона тенге.
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