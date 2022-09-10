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  • Антикор отреагировал на обвинения экс-замакима Атырауской области
atpress.kz Сегодня, 13:19
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Фото: atpress.kz

Антикор отреагировал на обвинения экс-замакима Атырауской области

В Антикоррупционой службе прокомментировали высказывания в соцсетях о якобы необоснованном преследованиии бывшего замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Антикор.

В ведомстве напомнили в чём конкретно обвиняют Хаменову.

"Сообщаем, что Хаменова в декабре прошлого года была изобличена в получении взятки в сумме 4,5 миллиона тенге в группе лиц по предварительному сговору с руководителем управления культуры Рыскалиевым от директора ТОО "БАЛКЫТУ" Адамова за заключение договора о государственных закупках и общее покровительство в ходе исполнения обязательств. Ее действия квалифицированы с учетом собранных доказательств, в том числе результатов негласных следственных действий, а также прямых показаний подозреваемых и свидетелей. Обоснованность и законность предъявленного обвинения подтверждены прокурором", – сообщили в Антикоррупционной службе.

В ведомстве добавили, что итоговое решение о виновности Хаменовой и других лиц будет принято судом.

Напомним, Бакытгуль Хаменову задержали 10 декабря 2021 года . Сначала замакима поместили в ИВС, однако позже суд решил отправить её под домашний арест, ссылаясь на то, что женщина - мать-одиночка, воспитывающая двоих малолетних детей.

22 декабря 2021 года стало известно, что Бакытгуль Хаменову арестовали и поместили в СИЗО. В суде объяснили такое решение тем, что чиновница имеет прочные социальные связи в регионе и может оказать давление на объективное расследование дела.

Позже стало известно, что  Хаменову уволили с должности замакима Атырауской области. Судебный процесс начался в августе 2022 года.  Следующее судебное заседание назначено на 3 октября.

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#Антикоррупционная служба #Коррупция #Атырауская область
Сегодня, 13:19
127
Журналист

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