Антикор - о рейтинге, назвавшим Казахстан коррумпированным: Оценка по фильму "Борат"

Советник председателя Антикоррупционной службы Казахстана Арман Тлеукенов на своей странице в Facebook прокомментировал информацию о том, что Казахстан попал в рейтинг самых коррумпированных стран, передаёт BaigeNews.kz.

По словам советника председателя Антикора Армана Тлеукенова, данный опрос не имеет в своей основе методики оценки уровня коррумпированности государств и не преследует такой цели.

Он отметил, что в список оцениваемых стран вошли всего 87 государств, хотя даже стран-членов ООН более 190.

"Сам опрос проводился по 10 категориям. Но если категории туризм, открытость для бизнеса, продвинутость еще понятны, то как можно определить уровень коррупции по шкале "сексуальность"? И судя, по оценке авторов опроса – мы совсем не сексуальный народ, всего на 3,7 %. Цифры приведены ниже в скринах. Еще один важный факт. В оценке участвовали жители лишь 36 стран. А оценивали они, еще раз повторюсь, 87 стран. То есть, среди респондентов отсутствует граждане 51 страны. Значит, участвующие в опросе могли вообще никогда не посещать Казахстан. А оценку давали лишь со слов сторонних лиц или информации полученной из открытых источников, в том числе и из фильма Бората, - пишет Арман Тлеукенов (орфография и пунктуация автора сохранены).

Также советник председателя антикоррупционного ведомства отметил, что существуют мировые институты оценки восприятия коррупции – Индекс восприятия коррупции Транспаренси Интернешнл, Индекс контроля коррупции Всемирного банка, Индекс верховенства закона (World Justice Project) по отсутствию коррупции.

"Как показывает сравнительный анализ с рейтингом "US News" оценка отдельных стран полностью противоположна. К примеру, в указанном рейтинге выше Казахстана (75 место) расположены Египет (47), Украина (48), Филиппины (56), Азербайджан (62), Узбекистан (68), Гондурас (70). Тогда как, к примеру, в международном Индексе восприятия коррупции "Транспаренси Интернешнл" у данных стран показатель намного ниже казахстанского (101 место) – Египет (130) Украина и Филиппины (116) Азербайджан (157), Узбекистан (126), Гондурас (157)", - пишет Арман Тлеукенов (орфография и пунктуация автора сохранены).

Также он подчеркнул, что Казахстан за последние несколько лет провел широкий фронт работы с позиции международных стандартов ОЭСР и ГРЕКО Совета Европы и практики передовых стран. Некоторые из них:

предусмотрено всеобщее декларирование,

введены нормы по отставке и персональной ответственности руководителей госорганов за коррупцию подчиненных и слабую превентивную работу, полный запрет на дарение подарков госслужащим,

есть ограничения на совместную работу близких родственников,

введен запрет на зарубежные счета для госслужащих, депутатов и судей,

исключено применение условно-досрочного освобождения за коррупцию,

осужденные за коррупцию более не могут трудоустроится в квазигоссектор,

увеличены выплаты для граждан за сообщения о фактах коррупции,

усовершенствована система мер защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции, с позиции трудовых прав;

президентом принят новый стратегический документ – "Концепция антикоррупционной политики государства" с конкретным планом действий на ближайшие пять лет,

предусмотрен механизм ответственности за необоснованное обогащение чиновников.

Напомним, на днях американский новостной журнал US News опубликовал рейтинг самых коррумпированных стран. Казахстан вошел в десятку стран, наиболее затронутых коррупцией, при этом первое место заняла соседняя Россия.