Казахстан назвали одной из самых коррумпированных стран мира

75 место из 87 занял Казахстан в рейтинге наименее коррумпированных стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Рейтинг US News 2023 по наименее коррумпированным странам основан на опросах вовлечённых граждан, в нем учитывались 73 ключевых критерия в 10 основных категориях. В итоге Казахстан занял 75 место среди 87 государств.

Из стран СНГ более высокие строчки заняли Узбекистан, Азербайджан и Украина, хуже ситуация, чем в Казахстане, согласно рейтингу, в России и Беларуси.

Соседняя Россия, кстати, заняла самую последнюю строчку рейтинга. Лучшими в списке названы Швейцария, Канада, Швеция, Австралия и Нидерланды.

По течение января – августа 2023 года в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) было зарегистрировано 1200 коррупционных уголовных преступлений — на 17,7% меньше, чем годом ранее. 855 случаев из них относились к тяжким преступлениям, 283 случая — к преступлениям средней тяжести, 43 случая — к особо тяжким преступлениям, 41 случай — к преступлениям небольшой тяжести.

Большинство преступлений связаны с дачей взятки: 460 случаев. На втором месте по популярности преступлений - получение взятки. За восемь месяцев их зарегистрировано 320 случаев. На третьем месте - коррупционное мошенничество. 141 случай был зарегистрирован.

Также, согласно статистике, в Казахстане довольно часто злоупотребляли должностными полномочиями, присваивали или растрачивали вверенное чужое имущество, занимались посредничеством во взяточничестве и превышали власть или должностные полномочия.