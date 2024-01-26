Антикор начал расследование обоснованности затрат на систему оповещения в сейсмоопасных регионах
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Антикоррупционная служба приступила к изучению обоснованности затрат на систему оповещения в сейсмоопасных регионах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.
Председатель Антикора Асхат Жумагали провел оперативное совещание с руководителями структурных и территориальных подразделений по реализации поручения Главы государства об изучении ситуации с системой оповещения о землетрясениях.
"Глава антикоррупционного ведомства поручил провести мониторинг расходования бюджетных средств, выделенных на обеспечение сейсмической безопасности за период с 2018 по 2023 г.г. во всех сейсмоопасных регионах. Наряду с городом Алматы к ним отнесены Шымкент, области Абай и Жетысу, а также Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская области", - говорится в сообщении.
Региональным департаментом Антикора инициирована соответствующая аудиторская проверка.
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