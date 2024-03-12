Антикор начал досудебные расследования по фактам незаконного вмешательства в бизнес

Антикоррупционной службой с начала года по фактам незаконного вмешательства в деятельность субъектов предпринимательства начато восемь досудебных расследований в отношении шести должностных лиц. Пять дел направлены в суд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В 2022 году главой государства на совещании с участием отечественного бизнеса, правоохранительным органам дан ряд поручений в сфере защиты бизнеса.

"Агентством данное поручение реализуется по трём ключевым направлениям: оказание правовой помощи субъектам бизнеса в рамках проекта "Бизнеске жол"; качественное и своевременное рассмотрение обращений предпринимателей; ограждение добросовестных предпринимателей от необоснованного вовлечения в орбиту уголовного преследования. Для этого внутри Агентства разработан и применяется алгоритм, предусматривающий согласование территориальными департаментами регистрации досудебных расследований и проведение отдельных следственных действий в отношении бизнеса (предусмотрено согласование доставления, задержания; признания в качестве подозреваемого; допрос в качестве свидетеля, свидетеля, имеющего право на защиту; проведения обысков, выемок, осмотров, изъятия документации, назначения внеплановой проверки; наложения ареста, установления временных ограничений на имущество)", - сообщили в ведомстве.

Применение алгоритма оградило предпринимателей от проведения свыше 900 следственных действий. Это позволило сэкономить более девяти месяцев рабочего времени предпринимателей.