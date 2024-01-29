"Ансамбль Единства" создали в Казахстане

В Казахстане создали уникальный музыкально-танцевальный коллектив "Ансамбль Единства". Его презентацию планируют провести в День благодарности, 1 марта, передаёт BaigeNews.kz.

Творческий коллектив создан при поддержке Министерства культуры и информации РК при Государственной академической концертной организации "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой. Цель - формирование интернационального коллектива, изучающего и исполняющего на профессиональном уровне танцы народов мира под живой инструментальный аккомпанемент, ознакомление молодого поколения казахстанцев с искусством и культурой других национальностей, а также укрепление в сознании граждан многонациональности и единства народа Казахстана как культурного кода.

"Благодаря талантливым и беззаветно преданным своему делу, искусству артистам наша богатая культура и история передаются из поколения в поколение, находят свое продолжение, в том числе и на международной арене. Сегодня в нашей стране действует 25 ансамблей. Впервые в истории Казахстана и СНГ нами создан мультинациональный ансамбль песни и танца. В его уникальный репертуар будут включены музыкальное наследие и искусство 130 этносов, история которых тесно переплетена с историей казахского народа и становления независимого Казахстана. Презентация ансамбля состоится в День благодарности. Я уверена, что он станет символом единства и гармонии, объединяющим различные народы и брендом Казахстана", - сказала министр Аида Балаева.

В ансамбль с помощью кастинга отобрали 20 лучших танцоров и музыкантов, представляющих разнообразие национальностей и мультиинструменталистов.

1 марта они исполнят массовые и сольные хореографические, инструментальные и вокальные номера. Для совместной работы и обмена опытом по постановке номеров и созданию уникальных композиций приглашены выдающиеся зарубежные хореографы, Заслуженные деятели из России, Татарстана, Узбекистана и Казахстана.