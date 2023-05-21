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кадр из фильма Сегодня, 14:18
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Сегодня, 14:18
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Фото: кадр из фильма

Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай

Документальный фильм под названием "Золотая дружба" проанонсировал Телерадиокомплекс Президента РК, передаёт BaigeNews.kz.

17-19 мая глава государства посетил Китайскую Народную Республику. 

В Сиане Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, в ходе которых рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической сфере и культурно-гуманитарной области. 

В КНР Президент Казахстана также принял участие в Саммите "Центральная Азия — Китай". Об итогах государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику смотрите в новом документальном фильме Телерадиокомплекса Президента РК "Золотая дружба".

Видео: t.me/ptrkkz
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Сегодня, 14:18
314
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