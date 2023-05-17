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Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин Сегодня, 16:37
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Сегодня, 16:37
279

Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин

Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с государственным визитом в Китай, встретил председатель КНР Си Цзиньпин, передаёт BaigeNews.kz.

Видео появилось в официальном аккаунте Акорды в соцсетях.

В рамках визита президент проведёт переговоры с председателем КНР. Будут рассмотрены вопросы укрепления стратегического партнёрства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике, а также углубления культурно-гуманитарных связей.

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Сегодня, 16:37
279
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