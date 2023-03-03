Анна Данилина пробилась в полуфинал "BeeTV 40 Women's"

Фото: ФТК

В Астане в национальном теннисном центре Beeline Arena на турнире серии ITF World Tennis Tour "BeeTV 40 Women's" определились полуфиналистки в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.



Первый дуэт соревнования - казахстанка Анна Данилина и Ирина Шиманович (Беларусь) - в ¼ финала в двух сетах разгромили Луксику Кумхум/Пеангтарн Плипук из Таиланда со счетом 6:2, 6:1. Путевку в финал казахстанско-белорусский дуэт оспорит с парой из Нидерландов - Ясмин Гимбрере/Бибиана Схоофс.



Завершила свое выступление в одиночном в парном разряде Гозаль Айнитдинова. В одиночке казахстанка уступила француженке Хлое Паке (170 WTA) – 6:7 (3:7), 0:6, а в паре Айнитдинова в дуэте с россиянкой Екатериной Маклаковой проиграла Виктории Дьяченко/Анастасии Тихоновой из России – 6:7 (5:7), 3:6.



Закрывала игровой день Жибек Куламбаева, которая в дуэте с полькой Мартыной Кубкой в захватывающем матче уступила второй паре турнира из Кореи Хан Лэ Хань/Су Джон Чан – 3:6, 6:4, 3:10.



Пробилась в четвертьфинал одиночки: первая сеянная представительница Южной Кореи, 141-я ракета мира Чан Су Джон, француженка Кристина Младенович (144 WTA), македонка Лина Джерческа (223 WTA) и четыре россиянки.