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ФТК Сегодня, 04:12
151
Сегодня, 04:12
151
Фото: ФТК

Анна Данилина пробилась в полуфинал "BeeTV 40 Women's"

В Астане в национальном теннисном центре Beeline Arena на турнире серии ITF World Tennis Tour "BeeTV 40 Women's" определились полуфиналистки в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Первый дуэт соревнования - казахстанка Анна Данилина и Ирина Шиманович (Беларусь) - в ¼ финала в двух сетах разгромили Луксику Кумхум/Пеангтарн Плипук из Таиланда со счетом 6:2, 6:1. Путевку в финал казахстанско-белорусский дуэт оспорит с парой из Нидерландов - Ясмин Гимбрере/Бибиана Схоофс.

Завершила свое выступление в одиночном в парном разряде Гозаль Айнитдинова. В одиночке казахстанка уступила француженке Хлое Паке (170 WTA) – 6:7 (3:7), 0:6, а в паре Айнитдинова в дуэте с россиянкой Екатериной Маклаковой проиграла Виктории Дьяченко/Анастасии Тихоновой из России – 6:7 (5:7), 3:6.

Закрывала игровой день Жибек Куламбаева, которая в дуэте с полькой Мартыной Кубкой в захватывающем матче уступила второй паре турнира из Кореи Хан Лэ Хань/Су Джон Чан – 3:6, 6:4, 3:10.

Пробилась в четвертьфинал одиночки: первая сеянная представительница Южной Кореи, 141-я ракета мира Чан Су Джон, француженка Кристина Младенович (144 WTA), македонка Лина Джерческа (223 WTA) и четыре россиянки.

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#Казахстан #теннис #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:12
151
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