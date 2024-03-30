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  • BAIGENEWS

Ангелина Лукас поднялась в мировом рейтинге после победы в Таиланде

Сегодня, 21:32
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instagram.com/angelina_lukas1997 Сегодня, 21:32
Сегодня, 21:32
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Фото: instagram.com/angelina_lukas1997

Казахстанская боксёрша Ангелина Лукас улучшила свое положение в рейтинге сайта Boxrec.com во втором наилегчайшем весе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Лукас выступила на вечере профессионального бокса в Бангкоке , где победила единогласным решением судей местную спортсменку Танварат Саенгиамджит. Отметим, что изначально Ангелина должна была драться с другой боксершей из Таиланда, непобеждённой Тханьярат Джаиклом со стопроцентным рекордом — 6-0, 6 КО. Благодаря этой победе Лукас поднялась в рейтинге BoxRec на одну позицию и теперь занимает в своём дивизионе 23-е место. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Angelina Lukas (@angelina_lukas1997)

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