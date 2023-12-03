Ангар, где снимались "Секретные материалы", частично сгорел в США

В США частично сгорел огромный ангар, который использовался при съёмках фильмов "Пёрл-Харбор", "Звездный путь" и сериала "Секретные материалы". Ангар времен Второй мировой войны для дирижаблей находится на бывшей авиабазе в Южной Калифорнии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал NBC Los Angeles.

Как сообщило правительство калифорнийского города Тастин. Пожар начался 8 ноября. Один из двух крупнейших съёмочных павильонов в мире полностью удалось потушить лишь через 24 дня после его начала.

"Группа по ликвидации ЧС округа Ориндж (OC AHIMT) объявила... что последняя горящая точка на территории ангара ВМФ полностью потушена", — говорится в сообщении городской администрации, которое приводит РИА Новости.

Возгорание назвали одним из "самых сложных пожаров в истории округа". Причины пожара неизвестны и их устанавливают правоохранители.