Ангар, где снимались "Секретные материалы", частично сгорел в США
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В США частично сгорел огромный ангар, который использовался при съёмках фильмов "Пёрл-Харбор", "Звездный путь" и сериала "Секретные материалы". Ангар времен Второй мировой войны для дирижаблей находится на бывшей авиабазе в Южной Калифорнии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал NBC Los Angeles.
Как сообщило правительство калифорнийского города Тастин. Пожар начался 8 ноября. Один из двух крупнейших съёмочных павильонов в мире полностью удалось потушить лишь через 24 дня после его начала.
"Группа по ликвидации ЧС округа Ориндж (OC AHIMT) объявила... что последняя горящая точка на территории ангара ВМФ полностью потушена", — говорится в сообщении городской администрации, которое приводит РИА Новости.
Возгорание назвали одним из "самых сложных пожаров в истории округа". Причины пожара неизвестны и их устанавливают правоохранители.
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